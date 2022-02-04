За неделю более 5 тысяч заболевших пришли за помощью в поликлинику №1 в Петрозаводске

Больше 50 человек в день принимает врач поликлиники №1 в Петрозаводске.

«За эту неделю в Городской поликлинике N1 принято и обслужено: вызовов на дому - более 2000. Пациентов в красной зоне - более 5000 На данный момент проходят лечение по поводу короновирусной инфекции и ОРВИ - более 7000 пациентов. Обслужено пациентов в чистой зоне (плановых) - более 7000», - сообщается в паблике поликлиники №1.

В поликлинике заверили, что все диагностические исследования проводятся в полном объёме

«Вакцинация от новой короновирусной инфекции проводится в трёх пунктах. За неделю вакцинировано более 1000 пациентов. В среднем ежедневная нагрузка на каждого медицинского работника - 52 пациента в день», - рассказали медики.