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За неделю более 5 тысяч заболевших пришли за помощью в поликлинику №1 в Петрозаводске

Новости. Общество
10:38, 05 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Больше 50 человек в день принимает врач поликлиники №1 в Петрозаводске.

«За эту неделю в Городской поликлинике N1 принято и обслужено: вызовов на дому - более 2000. Пациентов в красной зоне - более 5000 На данный момент проходят лечение по поводу короновирусной инфекции и ОРВИ - более 7000 пациентов. Обслужено пациентов в чистой зоне (плановых) - более 7000», - сообщается в паблике поликлиники №1.

В поликлинике заверили, что все диагностические исследования проводятся в полном объёме

«Вакцинация от новой короновирусной инфекции проводится в трёх пунктах. За неделю вакцинировано более 1000 пациентов. В среднем ежедневная нагрузка на каждого медицинского работника - 52 пациента в день», - рассказали медики.

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Комментарии

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Гражданин
2022-02-05 11:56:22
А у чиновников Карелии все хорошо !
Врачи зашиваются от массового количества заболевших. Ежедневный значительный рост.
Люди с температурой и слабостью мучаются в очередях к врачу.
Возникает вопрос: в чем умысел властей - все должны наверно переболеть ?
А почему министр здоровья не ведет статистику по повторным заболевшим.
Трое знакомых были в 2021 привиты - болели Короной в октябре - ноябре 2021 - и снова в январе - феврале 2022 заболели Короной.
Где подвох ?
Изя
2022-02-05 10:48:34
А польза то от посещения терапевтов есть , если потом люди лечатся сами кто как может , вопрос . :)
Гость
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