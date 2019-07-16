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Новости. Общество
08:20, 16 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

За неделю четыре жителя Карелии заразились клещевым боррелиозом

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С начала эпидсезона зарегистрировано уже 18 случаев клещевого боррелиоза, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За минувшую неделю в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратились около 140 человек, из них - 40 детей. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 3348 таких обращений.

В этом году подтверждены лабораторно и клинически  11 случаев клещевого энцефалита и 18 случаев клещевого боррелиоза.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

 

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