За неделю четыре жителя Карелии заразились клещевым боррелиозом

С начала эпидсезона зарегистрировано уже 18 случаев клещевого боррелиоза, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За минувшую неделю в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратились около 140 человек, из них - 40 детей. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 3348 таких обращений.

В этом году подтверждены лабораторно и клинически 11 случаев клещевого энцефалита и 18 случаев клещевого боррелиоза.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.