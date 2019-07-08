За неделю девять жителей Карелии заразились клещевым энцефалитом

С начала эпидсезона зарегистрированы 11 случая клещевого энцефалита, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 3249 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 665.

С начала эпидсезона зарегистрированы 11 случая клещевого энцефалита и 14 случаев клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.