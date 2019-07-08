Подписаться
Новости. Происшествия
14:49, 08 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

За неделю девять жителей Карелии заразились клещевым энцефалитом

Загрузка...

С начала эпидсезона зарегистрированы 11 случая клещевого энцефалита, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 3249 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 665.

С начала эпидсезона зарегистрированы 11 случая клещевого энцефалита и 14 случаев клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
03.07.2019, 16:00
Облако в дырявых штанах
03.07.2019, 10:43
Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак

Аналитика

Сегодня 13:39
Капитал
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 1
Уровень бедности населения в Карелии – один из самых кричащих на Северо-Западе страны.
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 6
05.07.2019 09:15
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 8
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 9
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 4
03.07.2019 14:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Личное мнение
Когда в России вернется публичная политика? 2
Вернуть в актуальную повестку не просто публичную политику, но и политику вообще – задача первостепенной важности, считает политолог Олег Реут.
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
Новое
Сегодня 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»