Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:14, 22 Апреля 2019
фото: ТАСС / Игорь Зарембо

За неделю еще двух жителей Карелии покусали клещи

Загрузка...

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в двух районах, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

По состоянию на 19 апреля в учреждения здравоохранения по поводу  присасывания клещей  обратилось 4 человека.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 30 марта на территории п. Ладва-Ветка Прионежского района во дворе частного жилого дома.

Кроме того, случаи присасывая зарегистрированы на территории населенных пунктов: с. Заозерье и д. Педасельга Прионежского района, д. Сибово Медвежьегорского района.

Управлением с 11 марта введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
15.04.2019, 11:59
Соседи показывают настоящую драму
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи

Аналитика

Сегодня 14:25
Капитал
Что скрывают "Марциальные воды"?
Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.
На что пойдут дополнительные доходы Карелии?
Сегодня 10:56
Шанс для оппозиции
Сегодня 09:47
Вспоминая Худилайнена 11
18.04.2019 15:39
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:28
Без политики
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин оценил успехи АО "ПКС-Водоканал" в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.
Бабье царство у помойки 5
18.04.2019 14:10
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»