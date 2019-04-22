За неделю еще двух жителей Карелии покусали клещи

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в двух районах, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

По состоянию на 19 апреля в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось 4 человека.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 30 марта на территории п. Ладва-Ветка Прионежского района во дворе частного жилого дома.

Кроме того, случаи присасывая зарегистрированы на территории населенных пунктов: с. Заозерье и д. Педасельга Прионежского района, д. Сибово Медвежьегорского района.

Управлением с 11 марта введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.