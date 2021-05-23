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За неделю 607 жителей Карелии стали жертвами клещей

Новости. Общество
15:02, 24 Мая 2021
фото: © fotolia.com

Всего с начала года в учреждения здравоохранения Карелии обратились 808 человек, в том числе 131 ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За неделю с 17 по 24 мая клещи покусали 607 жителей республики, в том числе 73 ребенка.

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Всего с начала года в учреждения здравоохранения Карелии обратились 808 человек, в том числе 131 ребенок. В Петрозаводске было зарегистрировано 302 обращения, из них 51 — дети. Впервые клещ атаковал жителя республики 13 апреля — позже, чем в прошлом году, где первый сигнал о нападении клеща поступил еще в конце марта.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 14-ти административных территориях республики.

В вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» проведены исследования 825 клещей на пораженность возбудителями инфекций.

С начала года в Карелии прививку против клещевого энцефалита сделали 6429 человек, в том числе 2266 детей.

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