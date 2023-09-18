За неделю коронавирусом в Карелии заразились 27 человек

В Роспотребнадзоре республики дали статистику по инфекционным заболеваниям за прошедшую неделю.

За неделю с 11 по 17 сентября в Карелии зарегистрировали 27 случаев заболевания коронавирусом и 3 166 случая заболевания ОРВИ, рассказали в Роспотребнадзоре Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ оказался ниже эпидемического порога на 14,8%.

В Петрозаводске зарегистрировали 1421 случай заболевания ОРВИ за прошлую неделю, что ниже эпидемического порога на 53,4%, отметили в источнике.