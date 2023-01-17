За неделю росгвардейцы Карелии почти 400 выезжали по тревоге

Региональное Управление Росгвардии представило статистику работы за неделю.

За минувшие 7 дней росгвардейцы Карелии совершили 383 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир. В 14 случаях пресечены попытки краж.

Во время патрулирования росгвардейцы задержали 14 человек за административные нарушения, еще один человек был задержан по подозрению в совершении преступлений.

Общая сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.