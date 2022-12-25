За неделю росгвардейцы задержали в Карелии 18 нарушителей

Сотрудники Росгвардии за минувшую неделю совершили более 400 выездов на охраняемые объекты.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Карелии, сотрудники подразделений вневедомственной охраны за прошедшую неделю совершили 401 выезд по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан.

В 8 случаях были пресечены попытки кражи имущества. Общая сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

На маршрутах патрулирования росгвардейцы задержали 14 человек за административные нарушения, а еще 4 — по подозрению в совершении преступления.