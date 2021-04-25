За неделю в Карелии 97 человек заразились острой кишечной инфекцией

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в республике выше среднемногонедельного уровня на 7,3%, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

По результатам еженедельного мониторинга за состоянием инфекционной и паразитарной заболеваемости в Карелии с 19 по 25 апреля заболеваемость острыми кишечными инфекциями выше среднемногонедельного уровня на 7,3% (зарегистрировано 97 случаев, среднемногонедельный – 93 случая).

Показатель заболеваемости 10,1 на 100 тыс. населения. В структуре заболевших острыми кишечными инфекциями взрослых – 37 человек и детей до 14 лет – 60 человек.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 69 случаев заболевания (среднемногонедельный – 51 случай).

Напомним, 8 апреля в школе Олонца 60 детей обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции после обеда в столовой.