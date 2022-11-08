За неделю в Карелии госпитализировали 11 человек, заболевших ОРВИ

Всего за неделю в республике зарегистрировано 5074 случая заболеваний ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

По данным ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 7,4%, в основном за счет возрастной группы 15 лет и старше. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2623 случая заболевания ОРВИ.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ среди детей приостанавливалась деятельность в Медвежьегорском, Суоярвском районах и Сортавале по 1-й группе в детских садах.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 11 человек.