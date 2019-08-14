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Новости. Общество
13:50, 14 Августа 2019
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

За неуплату налогов приставы Карелии арестовали у предприятия два автомобиля

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В Костомукше предприятие задолжало 250 тысяч и чуть не лишилось фуры и легкового автомобиля, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов по Костомукше находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с организации в пользу налогового органа на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Поскольку задолженность погашена не была, судебным приставом-исполнителем был наложен арест на денежные средства должника, хранящиеся в кредитном учреждении, и вынесены запреты на регистрационные действия в отношении двух транспортных средств — грузовой автомашины Scania и легкового автомобиля Toyota.

Не желая подвергать производственные автомашины последующему аресту и срывать работу предприятия, во избежание наступления негативных последствий, руководство организации незамедлительно погасило задолженность в полном объеме.

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