За неуплату налогов приставы Карелии арестовали у предприятия два автомобиля

В Костомукше предприятие задолжало 250 тысяч и чуть не лишилось фуры и легкового автомобиля, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов по Костомукше находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с организации в пользу налогового органа на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Поскольку задолженность погашена не была, судебным приставом-исполнителем был наложен арест на денежные средства должника, хранящиеся в кредитном учреждении, и вынесены запреты на регистрационные действия в отношении двух транспортных средств — грузовой автомашины Scania и легкового автомобиля Toyota.

Не желая подвергать производственные автомашины последующему аресту и срывать работу предприятия, во избежание наступления негативных последствий, руководство организации незамедлительно погасило задолженность в полном объеме.