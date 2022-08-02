За один день автоинспекторы остановили в Карелии 30 нарушителей правил обгона

О контроле за безопасностью дорожного движения рассказали в Госавтоинспекции республики.

Инспекторы ГИБДД за понедельник, 8 августа, остановили на дорогах Карелии 30 водителей, нарушивших правила обгона.

Так, в Пряжинском районе водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил опасный обгон с выездом на «встречку». Житель Петрозаводска проигнорировал разметку и запрещающий знак. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное нарушение, и теперь ему грозит лишение прав.

Ранее в ГИБДД рассказали подробности аварии с тремя пострадавшими в Прионежском районе — причиной ДТП послужил опасный обгон.