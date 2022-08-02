ГИБДД сообщила подробности ДТП с тремя пострадавшими на дороге Петрозаводск-Шелтозеро (ВИДЕО)

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в воскресенье в районе деревни Ишанино в Прионежском районе Карелии.
Об этом сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД республики.
По предварительным данным, Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan X-Trail.
В результате ДТП травмы получили водители обоих автомобилей и пассажир Nissan. Всего они госпитализированы.
Ранее видео с места аварии было опубликовано на странице группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.
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