ГИБДД сообщила подробности ДТП с тремя пострадавшими на дороге Петрозаводск-Шелтозеро (ВИДЕО)

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в воскресенье в районе деревни Ишанино в Прионежском районе Карелии.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД республики.

По предварительным данным, Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan X-Trail.

В результате ДТП травмы получили водители обоих автомобилей и пассажир Nissan. Всего они госпитализированы.

Ранее видео с места аварии было опубликовано на странице группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.