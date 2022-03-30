За оскорбление дамы сердца юный посетитель бара в Карелии разбил бокалом лицо мужчине

В Кондопоге юный посетитель бара, заступаясь за честь дамы, нанес легкий вред здоровью второму гостю заведения, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступила информация о происшествии в одном из баров, где 26-летнему посетителю ударили бокалом по лицу.

В обстоятельствах произошедшего разобрался участковый уполномоченный полиции. Он выяснил, что под утро в развлекательном заведении возник конфликт между двумя посетителями: одному из них показалось, что второй нелестно выразился в адрес его спутницы. Мужчина схватил стеклянный бокал и нанес обидчику удар в лицо, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 19-летний подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь. Проведенная в дальнейшем экспертиза установила, что ему причинен легкий вред здоровью.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание до двух лет лишения свободы.