За покушение на убийство близких родственников житель Карелии отправился на принудительное лечение

Житель Сегежского района напал с ножом на своих мать и бабушку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района поддержала гособвинение по уголовному делу о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 41-летнего местного жителя, который обвинялся в покушении на убийство.

Суд установил, что в ноябре 2020 года у себя дома подсудимый напал с кухонным ножом на своих мать и бабушку, успев нанести им ранения. Прибежавшие на крики о помощи соседи обезоружили мужчину и оказали помощь пострадавшим.

Подсудимый страдает психическим расстройством, поэтому он не мог осознавать общественную опасность своих действий, равно как и руководить ими. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертной комиссии, мужчина представляет особую опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении.

В связи с этим суд освободил мужчину от уголовной ответственности, но направил его на принудительное лечение.

Постановление суда не вступило в законную силу.