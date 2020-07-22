За полгода в Карелии 116 человек пострадали на своих рабочих местах

Несчастные случаи на производстве в Карелии чаще происходят на предприятиях деревообработки, сообщили в региональном отделении ФСС России по Карелии.

По информации карельского отделения Фонда социального страхования, в первом полугодии 2020 года в Карелии признано страховыми 116 случаев производственного травматизма: из них 110 – легкие, 4 – тяжелые, 2 – со смертельным исходом.

Среди травм на рабочем месте в республике чаще встречаются травмы опорно-двигательного аппарата (55 пострадавших), травмы кожи и мягких тканей (39 пострадавших), а также черепно-мозговые травмы (12 пострадавших).

Наибольшее количество работников, получивших повреждения здоровья вследствие несчастных случаев на производстве зарегистрировано в медицинских учреждениях и организациях, занимающихся обработкой древесины. Лидерами по несчастным случаям являются предприятия Костомукши, Сегежи и Петрозаводска.

Результаты расследований происшествий показали, что основными причинами производственных травм являются: недостатки в обучении безопасным приемам труда; неудовлетворительная организация производства; неудовлетворительное состояние зданий и территорий; нарушение требований безопасности и правил дорожного движения, уточнили в Фонде.

На сегодняшний день более 2,2 тысяч жителей Карелии, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, получают обеспечение за счет средств ФСС РФ. С начала года на цели медицинской, социальной и профессиональной реабилитации граждан этой категории отделением Фонда было направлено свыше 11 млн рублей.

Напомним, в прошлом году за этот же период в организациях, зарегистрированных в отделении Фонда, произошел 71 несчастный случай на производстве. Из них 4 тяжелых несчастных случая и 1 несчастный случай со смертельным исходом.