Один разбился и 70 получили травмы: Фонд соцстрахования Карелии подвел итоги ЧП на производстве
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С начала года на комплексную реабилитацию пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве направлено более 1,2 млн рублей.
С начала 2019 года в организациях, зарегистрированных в отделении Фонда, произошел 71 несчастный случай на производстве. Из них 4 тяжелых несчастных
случая и 1 несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное отделение Фонда социального страхования России по Карелии.
Несчастный случай со смертельным исходом произошел в результате ДТП. Водитель на служебном автомобиле перевозил документы и попал в аварию: произошло лобовое столкновение с другим автомобилем, выехавшим на полосу встречного
движения.
Наибольшее количество пострадавших (11 человек) связано с деятельностью медицинских организаций. Почти все травмы в этих организациях стали следствием падения работников на
поверхностях одного уровня (мокрые полы, скользкие тротуары), сообщили в Фонде.
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