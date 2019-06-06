Один разбился и 70 получили травмы: Фонд соцстрахования Карелии подвел итоги ЧП на производстве

С начала года на комплексную реабилитацию пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве направлено более 1,2 млн рублей.

С начала 2019 года в организациях, зарегистрированных в отделении Фонда, произошел 71 несчастный случай на производстве. Из них 4 тяжелых несчастных

случая и 1 несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное отделение Фонда социального страхования России по Карелии.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в результате ДТП. Водитель на служебном автомобиле перевозил документы и попал в аварию: произошло лобовое столкновение с другим автомобилем, выехавшим на полосу встречного

движения.

Наибольшее количество пострадавших (11 человек) связано с деятельностью медицинских организаций. Почти все травмы в этих организациях стали следствием падения работников на

поверхностях одного уровня (мокрые полы, скользкие тротуары), сообщили в Фонде.



