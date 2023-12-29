За попытку продать в Карелии 2 кило наркотиков житель Северной столицы надолго отправится в колонию

В Прионежском районе суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

Было установлено, что в 2022 году подсудимый, желая заработать, вступил в организованную преступную группу, которая занималась продажей наркотических средств в сети «Интернет». Мужчина получил оптовые партии наркотиков общей массой больше двух килограммов, потом расфасовал их и разместил в «тайниках» с целью последующей продажи на территории Прионежского района.

Продать наркотики злоумышленник не смог — его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, они же изъяли запрещенные вещества из незаконного оборота.

Суд учел все обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей.