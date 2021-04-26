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За попытку зарезать сожителя молодой женщине в Карелии грозит 15 лет лишения свободы

Новости. Криминал
11:43, 27 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В Сортавале перед судом предстанет женщина, обвиняемая в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в декабре 2020 года 35-летняя жительница Сортавалы в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в городе, в ходе конфликта напала с ножом на сожителя и причинила ему ранение грудной клетки.

В результате потерпевший был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, и он остался жив.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

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кир
2021-04-27 11:50:09
Уйди, противный. Не для тебя цвету.
Гость
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