За попытку зарезать сожителя молодой женщине в Карелии грозит 15 лет лишения свободы

В Сортавале перед судом предстанет женщина, обвиняемая в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в декабре 2020 года 35-летняя жительница Сортавалы в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в городе, в ходе конфликта напала с ножом на сожителя и причинила ему ранение грудной клетки.

В результате потерпевший был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, и он остался жив.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.