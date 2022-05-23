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За последнее время в Карелии резко повысился спрос на врачей, фармацевтов и медперсонал

Новости. Общество
14:30, 24 Мая 2022
фото: Pixabay

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Эксперты проанализировали рынок труда регионов северо-запада по итогам третьей недели мая и выяснили, в каких сферах срочно требуются работники.

Специалисты компании интернет-рекрутмента hh.ru проанализировали состояние рынка труда с 16 по 23 мая и выяснили, что в целом по Северо-Западному Федеральному округу число вакансий выросло на 4%. При этом число вакансий в Карелии выросло больше, чем в среднем по СЗФО — на 7%.

По итогам третьей майской недели карельские компании наиболее активно искали медперсонал, врачей и фармацевтов — число вакансий по этим специальностям выросло на 25%, а также специалистов по закупкам (+24%). Также активно требовались начинающие специалисты (+16%), представители сферы продаж и маркетинга (+12%).

А вот число вакансий в сфере транспорта упало на 9%. Также стали меньше требоваться работники в сфере строительства (-4%).

В свою очередь, среди жителей республики возрос интерес к работе в сфере страхования (+10% новых резюме), а также медицинские работники и представители сферы туризма и ресторанов.

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