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За последние 24 часа коронавирусом в Карелии инфицировано 44 ребенка

Новости. Общество
09:39, 26 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 25 ноября по статистике в Карелии было 13498 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1458 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 26 ноября, – уже 13886 ковидных больных, из которых 1502 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 44 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 388 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 13886 человека. Выздоровели 7563 пациента. Умерли 94 человека.

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