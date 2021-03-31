За последние 24 часа в Карелии зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии

Умер 65-летний мужчина, больной пневмонией, COVID-19 у него не выявили, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. 65-летний мужчина скончался, у него была сопутствующая соматическая патология, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализирован 5491 пациент, 129 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.