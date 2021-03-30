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За последние 24 часа в Карелии зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии

Новости. Общество
09:06, 31 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Умерла 82-летняя женщина, больная пневмонией, COVID-19 у нее не выявили, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 17 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. 82-летняя женщина скончалась, у нее была сопутствующая соматическая патология, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5478 пациентов, 128 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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