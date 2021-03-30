Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-глава Карелии Андрей Нелидов сегодня вышел на свободу 31
30.03.2021 13:28
Здание парламента Карелии проверяют сотрудники полиции (ФОТО, ВИДЕО) 12
30.03.2021 17:46
Правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске (ВИДЕО) 14
30.03.2021 15:23
Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма 7
30.03.2021 19:40
Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России 1
30.03.2021 20:40
Найдено лекарство, замедляющее старение 2
30.03.2021 19:10
Запись с камеры наблюдения помогла раскрыть недостачу в магазине Петрозаводска 2
30.03.2021 17:40
Год назад Карелию отправили на карантин 10
30.03.2021 15:58

За последние сутки число выздоровевших от COVID-19 значительно превысило количество заболевших

Новости. Общество
11:40, 31 Марта 2021
фото: © REUTERS / Yves Herman
Загрузка...

Общее количество выписанных пациентов в России выросло до 4 166 172 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 8 275 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 545 095 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 408 летальных исходов с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 98 850.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 10 176 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 166 172.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 120,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 284 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 31 марта остается 491 072 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-03-31 12:11:27
Статистика в очередной раз подтвердила, что беспорядочные запреты и мероприятия от правительства и губернатора, никак не связаны с распространением ковида.
кир
2021-03-31 11:50:45
На митинги пойдём, - сказали либерасты.
David .
2021-03-31 11:56:47
кир, крепкое здоровье, не берёт тебя ковид.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!"
Сегодня 11:30
Год карантинного абсурда 7
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»