За последние сутки число выздоровевших от COVID-19 значительно превысило количество заболевших

Общее количество выписанных пациентов в России выросло до 4 166 172 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 8 275 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 545 095 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 408 летальных исходов с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 98 850.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 10 176 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 166 172.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 120,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 284 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 31 марта остается 491 072 человека.