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За последние сутки коронавирусом в Карелии заразились 73 ребенка

Новости. Общество
09:43, 04 Марта 2022
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Всего за время пандемии более 16 тысяч детей заразились COVID-19, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 4 марта зарегистрировано 16653 ребенка, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 73 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 95.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 42 ребенка.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16180 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом 458 человек, выздоровели 432 пациента, зарегистрировано три смерти от COVID-19.

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