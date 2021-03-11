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За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 486 человек

Новости. Общество
11:52, 12 Марта 2021
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 91220, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 9 794 случаев COVID-19.
Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 370 617 человек.

Выздоровели 3 973 029ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 13 496 человек.

Летальных случаев за все время: 91 220, за минувшие сутки зарегистрировано 486 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 114,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 337 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 марта остаются 506 640 человек.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-12 14:28:48
Зато крымнаш :)
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