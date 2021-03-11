За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 486 человек

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 91220, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 9 794 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 370 617 человек.

Выздоровели 3 973 029ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 13 496 человек.

Летальных случаев за все время: 91 220, за минувшие сутки зарегистрировано 486 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 114,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 337 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 марта остаются 506 640 человек.