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За последние сутки в России умерло 405 больных коронавирусом

Новости. Общество
11:50, 26 Марта 2021
фото: © Елена Афонина/ТАСС
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Всего с начала пандемии в Российской Федерации от коронавируса скончались 97 017 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 9 167 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 176 (12,8%) — у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 501 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 405 летальных исходов с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 97 017.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 10 880 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 120 161.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 118,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 337 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 марта остается 485 720 человек.

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