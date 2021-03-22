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За последние сутки в России подтверждено 427 летальных исходов с коронавирусом

Новости. Общество
11:45, 23 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Всего с начала пандемии от коронавируса погибло уже 95 818 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 8 457 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 945 (11,2%) —у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 474 610 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 427 летальных исходов с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 95 818.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 10 860 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 088 045.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 117,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 183 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 марта остаются 482 496 человек.

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