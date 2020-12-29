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За последние сутки в России выявлено 26 513 случаев COVID-19

Новости. Общество
11:00, 30 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Общее число инфицированных коронавирусом в России превысило 3 млн человек, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России заразились коронавирусом 26513 человек. В результате общее число инфицированных составило 3 131 550.

Выздоровели за время пандемии 2 525 418 пациентов, выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 29 235 человек.

За все время пандемии летальных исходов зарегистрировано 56 426, за последние 24 часа в России скончались 599 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 90,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 395 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 декабря остаются 663 398 человек.

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