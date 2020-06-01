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За последние сутки в России выявлено 8 863 заболевших коронавирусной инфекцией

Новости. Общество
10:46, 02 Июня 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В 84 регионах России выявлено 8 863 человека, заразившихся COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, а число выписанных пациентов возросло до 186 985. За последние сутки выписано 11 108 человек.

За весь период в России от коронавируса скончалось 5 037 человек. За последние сутки умерли 182 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 11,1 млн лабораторных исследований, в том числе 228,5 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 304 тыс. 657 человек.

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