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За последние сутки в России выявлено более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

Новости. Общество
11:37, 12 Июля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Число заболевших COVID-19 в России продолжает расти, за сутки заразились более 25 тысяч человек, скончались 710 больных, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 25 140 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 723 (10,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 808 473 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 216 648.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 16 429 человек.

Летальных случаев за все время: 143 712, за прошедшие сутки скончались 710 больных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 155,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 454 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.07.2021 остаются 1 146 985 человек.

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Комментарии

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бюджет
2021-07-12 14:11:08
А вчера по телику концерт крутили! Это КОВИДУ не помеха?
кир
2021-07-12 13:54:00
После прививки от ковида скончался Алексей Каминанте, известный путешественник и телеведущий. Ему был 51 год.
Варя
2021-07-12 14:11:28
кир, И не только он, к сожалению....но об этом стараются не говорить,в Питере и Москве опять массовые мероприятия проведут....
Жирный
2021-07-12 12:49:25
Скоро с Египта начнут прилетать заражённые!?!
Осталось Солнцеликому в Бразилию рейсы почаще сделать и "план выполнен" по туристам в рай!?
кир
2021-07-12 13:28:15
Жирный, нашего человека и бизнес, за который вы дружно голосовали, остановить нельзя.
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