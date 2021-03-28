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За последние сутки в России вылечились от коронавируса более 7 тысяч человек

Новости. Общество
12:50, 29 Марта 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Всего в Российской Федерации число выписанных пациентов выросло до 4 146 408 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 8 711 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 144 (13,1%) — у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 528 543 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 293 летальных исхода с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 98 033.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 7 280 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 146 408.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 119,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 267 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 марта остается 481 518 человек.

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