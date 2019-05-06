За праздничные дни в Карелии поймали более 30 пьяных водителей

Из числа нарушителей трое ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение, сообщили в ГИБДД Карелии.

За праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции Карелии отстранили от управления 31 водителя, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения.

Из них 9 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Трое ранее уже привлекались за нетрезвое вождение. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения водителям предстоит понести уголовную ответственность.