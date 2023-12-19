За примерное поведение суд Сегежи заменил мужчине лишение свободы принудительными работами

Суд рассмотрел ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания.

Осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН Карелии, обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Об этом сообщили в пресс-службе Сегежского городского суда.

Суд обнаружил, что мужчина был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (3 преступления), на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к 2 годам лишения свободы; условное осуждение по предыдущему приговору отменено; на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему, окончательно к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как отметили в источнике, на момент обращения с ходатайством осужденный отбыл необходимую часть срока наказания, право на замену наказания более мягким видом — принудительными работами — у осужденного наступило.

Он был трудоустроен на оплачиваемую работу, принимал участие в благоустройстве территории колонии. Проходил обучение в школе при учреждении в 10 классе, к учебе относится добросовестно.

Кроме того, он прошел обучение в профтехучилище при учреждении и получил специальности повара и пекаря 2 разряда. Трижды поощрялся за добросовестное отношение к труду, хорошее поведение. За весь срок наказания нарушений ПВР не допускал, к дисциплинарной ответственности не привлекался.

Мероприятия воспитательного характера посещал регулярно, реагировал на них правильно, отметили в источнике. Мужчина также принимал участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в отряде и учреждении.

Прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства осужденного. По приговорам взыскали компенсацию морального вреда и материальный ущерб в пользу потерпевших. Осужденный в период отбывания наказания в виде принудительных работ имеет возможность погашать ущерб от преступлений.

Оценивая в совокупности характеризующие осужденного данные, суд пришел к выводу о целесообразности удовлетворения ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом — принудительными работами.