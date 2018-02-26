11:31, 26 Февраля 2018
За проекты "Комфортной городской среды" в Беломорске проголосуют в день выборов
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Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Беломорска состоится в день выборов президента 18 марта.
Голосование пройдет с 08.00 до 20.00 часов на пяти счетных участках.
На голосование вынесено три проекта: благоустройство парка в г. Беломорске по ул. Солунина, благоустройство сквера по ул. Порт-шоссе в районе домов № 3 и № 3а, а также подключение видеокамер наблюдения в парке имени Героя Советского Союза А.Н. Пашкова.
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