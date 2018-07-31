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Новости. Общество
07:20, 31 Июля 2018

За ремонтом дорог в Карелии будут следить общественные контролёры

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Общественный совет при Минстрое Карелии утвердил список добровольных помощников, которые будут контролировать ремонт дорог.

Всего Общественный совет утвердил 14 кандидатов, приславших заявки на участие в работе группы по контролю за ремонтом дорог. Оказалось, что практически у всех добровольных помощников уже есть такой опыт, поэтому в специальном обучении они не нуждаются.

Как сообщили в правительстве, будущие контролёры встретились с первым заместителем министра по дорожному хозяйству Дмитрием Кондрашиным и начальником Управления автодорог Виктором Россыпновым.

Дмитрий Кондрашин рассказал, что больших ремонтных проектов в летний период два: ремонт участков дороги Пушной-Беломорск (он уже завершен), и ремонт участков дороги Петрозаводск – Ошта (сейчас там проводится проверка качества и приёмка объекта).

Виктор Россыпнов выразил надежду на эффективное сотрудничество с общественными контролерами, которые будут оказывать помощь в контроле за ходом работ.

Говоря об эффективности деятельности общественников, депутат Петросовета Дмитрий Романов отметил, что благодаря контролю добровольных помощников некоторые улицы в Петрозаводске переделывали. А с одним из подрядчиков, который нарушал технологию производства, администрация карельской столицы расторгла контракт. По словам Дмитрия Романова, общественные контролёры могут наблюдать только за подготовительным этапом работ, осуществляя визуальный контроль. Но на качество смеси, которое в итоге скажется на качестве дороги, они повлиять не могут.

Виктор Россыпнов заверил участников встречи в готовности к сотрудничеству и пригласил их на мастер-класс, на котором специалисты покажут, как брать пробы асфальтобетонной смеси. Общественники также смогут увидеть, как в лаборатории проводят анализ отобранных образцов.

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