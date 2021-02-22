За сутки 19 детей в Карелии заразились коронавирусом

Всего в республике зарегистрировано 3811 случаев заражения коронавирусом несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 23 февраля, в Карелии зарегистрировано 40328 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3811 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 19 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 150. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40328 человек. Выздоровели – 35936. Умерли 292 пациентов.