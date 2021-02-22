Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АБРАМОВИЧ В КАРЕЛИИ, ДЕТИ БЕЗ УЖИНА И НОВОЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА
22.02.2021 19:00
Умерла актриса, сыгравшая радистку Кэт 1
22.02.2021 15:10
В России за сутки число выздоровевших пациентов с COVID-19 превысило число заболевших
22.02.2021 14:49
Вечеринка с участием телезвезд привела к групповому изнасилованию в Испании 1
22.02.2021 20:40
Семья из Кеми лишилась 100 тысяч рублей, пытаясь сдать жилье квартиранту 3
22.02.2021 14:06
Въезд на площадь Кирова ограничат в связи с праздничными мероприятиями 11
22.02.2021 14:32

За сутки 19 детей в Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:45, 23 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Всего в республике зарегистрировано 3811 случаев заражения коронавирусом несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 23 февраля, в Карелии зарегистрировано 40328 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3811 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 19 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 150. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40328 человек. Выздоровели – 35936. Умерли 292 пациентов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 11
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 7
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 19
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»