За сутки 37 детей в Карелии заразились коронавирусом

Число инфицированных COVID-19 детей В Карелии продолжает стремительно расти.

За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 37 детей в Карелии. Общее число инфицированных несовершеннолетних достигло 7297 человек. Такие данные приводит министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выздоровели 32 маленьких пациента. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 6949 детей.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 233 новых случая коронавируса, подтверждены еще четыре летальных исхода от COVID-19, выздоровели 222 пациента.