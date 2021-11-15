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За сутки более 28 тысяч человек в России заразились коронавирусом

Новости. Общество
12:14, 14 Декабря 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 10 миллионов россиян, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 28 343 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 864 (6,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 074 797 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 804 000.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 34 084 человека.

По данным на 14 декабря, за сутки в России подтверждено 1 145 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 291 749 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 декабря остается 1 628 141 человек.

Напомним, за сутки в Карелии выявлен 221 инфицированный, выздоровели 207 человек, зарегистрировано пять смертей.

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Комментарии

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Новый театральный критик
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Скоро волна туристов двинется разносить заразу : кто за границу,кто в Карелию,потом из за границы привезут десятки тысяч больных,хоть и привитых ..круг замкнется,тем более когда медицина хуже чем в Нигерии...
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