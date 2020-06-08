За сутки более 8,5 тысяч человек заразились в России COVID-19

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 8 595, сообщается на сайте "СтопКоронавирус РФ".

В Российской Федерации зарегистрировано 485 253 случая (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 242 397.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 11 709 человек.

За последние сутки подтвержден 171 летальный случай с коронавирусом, всего за время пандемии умерло 6 142 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 13,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 238,6 тыс. тестирований – за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 320 тыс. 590 человек.