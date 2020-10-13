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За сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 80 человек

Новости. Общество
09:02, 14 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее количество инфицированных COVID-19 в Карелии составило 4860 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 80 человек. Из этого числа заболевших - 50 человек, из них 19 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 57 человек, в Кондопоге – 5 человек, в Сегежском районе – 5 человек (Сегежа – 4, поселок Надвоицы – 1), в Медвежьегорске – 4 человека, в Пудоже – 1 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Валаам), в Питкяранте – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (деревня Бесовец), в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья, поселки Ихала, Элисенваара, Куликово), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Чупа).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 22, в Кемском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Кондопожском районе – 2, в Костомукше – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 5, в Сортавальском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 791,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 903,7 случая, по Северо-Западу – 1050,3.

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Комментарии

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Zim
2020-10-14 10:33:34
Это только мне «везет», что я теперь практически каждый день вижу «космонавтов», в белых халатах выходящих, или входящих из подъездов жилых домов, или это действительно уже носит массовый характер?
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