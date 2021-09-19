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За сутки коронавирусом заразились 35 детей в Карелии

Новости. Общество
10:00, 21 Сентября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Число детей с COVID-19 в республике продолжает стремительно расти.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 35 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии в регионе инфицированы 6750 несовершеннолетних.

За сутки выписались по выздоровлению 24 маленьких пациента. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6428 детей.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса и четыре смерти. С начала пандемии в республики заболели 64166 человек, выписаны по выздоровлению 61021 пациент, умерли 837 человек.

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