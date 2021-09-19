Жители Карелии продолжают умирать от коронавируса

За сутки в республике умерли еще четыре коронавирусных больных, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным на 21 сентября, жертвами COVID-19 в Карелии стали еще четыре человека. Общее число жертв пандемии в республике достигло 837.

За минувшие сутки были инфицированы 159 человек, из которых 156 были не привиты. Из 159 инфицированных 156 заболели, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — 0.

В стационарах находятся 621 человек. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (один находится на инвазивной ИВЛ).

За сутки после коронавируса выздоровели 166 пациентов.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64166 человек, выписаны по выздоровлению 61021 пациент.