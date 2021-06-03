За сутки мошенники выманили у трех жителей Петрозаводска более полутора миллионов рублей

Один из потерпевших лишь случайно не отдал телефонным аферистам в два раз больше, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением о преступлении в полицию города обратился 59-летний горожанин. Он рассказал, что накануне ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются списать деньги с его кредитной карты.

Чтобы средства не пропали, специалист порекомендовал увеличить сумму займа до 1 миллиона 200 тысяч рублей, затем обналичить её и положить на «специальный счёт».

Мужчина отправился в банк, однако смог снять лишь 600 тысяч рублей. Сомнений у петрозаводчанина не возникло, в том числе потому, что ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и успокоил: всё в рамках спецоперации по поимке злоумышленников. В итоге потерпевший беспрекословно выполнил всё, что ему велели мошенники.

В похожей ситуации оказались и двое других горожан 32 и 72 лет. Оба, доверившись аферистам, лишились 470 тысяч рублей.

По всем преступлениям возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание виновных.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Сотрудники банков не сообщают своим клиентам о подозрительных операциях и не просят перевести личные или заёмные средства на некие «безопасные счета». Правоохранители не информируют граждан по телефону о каких-либо операциях, связанных с поиском и задержанием преступников. Полиция призывает граждан помнить об этом, общаясь по телефону с неизвестными. Если те пытаются убедить совершить вышеуказанные действия, необходимо сразу завершить разговор.