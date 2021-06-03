Реклама на сайте
Прислать новость
Деревья вырубают в сквере у инфекционной больницы Карелии 4
03.06.2021 15:38
В Петрозаводске снесут очередную партию незаконных гаражей 4
03.06.2021 18:00
Темпы роста цен на жилье в Карелии в 2021 году выросли в 2 раза 2
03.06.2021 15:25

За сутки мошенники выманили у трех жителей Петрозаводска более полутора миллионов рублей

Новости. Криминал
10:55, 04 Июня 2021
фото: © shutterstock.com/Natee Meepian

Один из потерпевших лишь случайно не отдал телефонным аферистам в два раз больше, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением о преступлении в полицию города обратился 59-летний горожанин. Он рассказал, что накануне ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются списать деньги с его кредитной карты.

Чтобы средства не пропали, специалист порекомендовал увеличить сумму займа до 1 миллиона 200 тысяч рублей, затем обналичить её и положить на «специальный счёт».

Мужчина отправился в банк, однако смог снять лишь 600 тысяч рублей. Сомнений у петрозаводчанина не возникло, в том числе потому, что ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и успокоил: всё в рамках спецоперации по поимке злоумышленников. В итоге потерпевший беспрекословно выполнил всё, что ему велели мошенники.

В похожей ситуации оказались и двое других горожан 32 и 72 лет. Оба, доверившись аферистам, лишились 470 тысяч рублей.

По всем преступлениям возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание виновных.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Сотрудники банков не сообщают своим клиентам о подозрительных операциях и не просят перевести личные или заёмные средства на некие «безопасные счета». Правоохранители не информируют граждан по телефону о каких-либо операциях, связанных с поиском и задержанием преступников. Полиция призывает граждан помнить об этом, общаясь по телефону с неизвестными. Если те пытаются убедить совершить вышеуказанные действия, необходимо сразу завершить разговор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sim22
2021-06-04 12:00:20
Как пришли деньги, так и ушли!
кир
2021-06-04 11:11:15
Кота за хвост способны тянуть, человеколюбивые наши. Когда казнить мошенников будете?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека
31.05.2021, 14:49
Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 13
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 4
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»