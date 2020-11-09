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За сутки мошенники выманили у жителей Карелии почти миллион рублей

Новости. Происшествия
10:44, 10 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Более 950 тысяч рублей за сутки перевели жители республики на счета мошенников после телефонных переговоров, сообщили в МВД по Карелии.

Более 950 тысяч рублей перевели жители республики на счета мошенников после телефонных переговоров. 

Так, трое петрозаводчан - 43-летний мужчина и две женщины, ответив на звонки псевдобанкиров, лишились денег. По рекомендации телефонного банкира 34-летняя петрозаводчанка установила на свой гаджет программу удаленного доступа. Она была уверна, что так исключит доступ мошенников к своим сбережениям. Но вместо защиты финансов женщина оказалась кредитным заемщиком 785 тысяч рублей. Из этой суммы 130 тысяч были переведены на неизвестные счета, а 655 тысяч рублей мошенник направил на погашение уже имевшихся у жительницы Петрозаводска кредитов. 

В Костомукше полицейские проводят проверки по заявлению 24-летнего горожанина и 63-летней пенсионерки. Они сообщили мошенникам, представившимся сотрудниками службы безопасности банков, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним. Злоумышленники воспользовались предоставленной информацией и украли с карт 115 тысяч и 65 тысяч соответственно.

В Лахденпохье 59-летняя горожанка обратилась в полицию после того, как телефонный собеседник под предлогом отмены оформления кредита вынудил её самостоятельно оформить заем на 180 275 рублей. А после этого перевести 154 тысячи рублей на неизвестные ей номера счетов.

В Пудоже 49-летняя женщина после разговора с псевдосотрудником банка обналичила деньги и перевела 110 тысяч рублей на продиктованные ей номера телефонов.

В Сегеже 26-летний гражданин, ответив на звонок с незнакомого номера, сначала сообщил реквизиты карты, а затем коды доступа из смс-сообщений. И таким образом лишился 54 150 рублей.

По всем заявлениям проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

 

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