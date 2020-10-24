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За сутки около 30 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Новости. Общество
08:41, 25 Октября 2020
фото: © AP Photo/Vincent Yu
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За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, 29 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1684 пациента, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне от пневмонии в Карелии умерла женщина 1944 года рождения.

 

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