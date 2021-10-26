За сутки почти полсотни детей в Карелии заразились коронавирусом

За минувшие сутки в республике 48 маленьких пациентов заразились COVID-19, 46 детей выздоровели, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 26 октября, за сутки коронавирус был выявлен у 48 несовершеннолетних в республике. Накануне этот показатель был на уровне 37. Число инфицированных коронавирусом детей в республике достигло 8327 человек.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 46 несовершеннолетних в Карелии. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 7857.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом инфицирован 391 человек, зарегистрировано 4 смерти, выздоровели 307 пациентов.