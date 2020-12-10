За сутки псевдоспециалисты выманили у двух жительниц Карелии 385 тысяч рублей

Две женщины в Карелии лишились своих средств, доверившись лжепредставителям банка, сообщили в МВД Карелии.

Одной из жертв злоумышленников стала 34-летняя петрозаводчанка. Полицейским она рассказала, что ей позвонила женщина и представилась сотрудником службы безопасности банка. Псевдоспециалист сообщила, что неизвестный мужчина пытается оформить на её имя кредит. Сумма немаленькая – 163 тыс. рублей. Голос на том конце провода убеждал заявительницу, что необходимо немедленно отменить операцию. Для этого жительницу карельской столицы попросили продиктовать данные её банковской карты, что она и сделала.

После чего по телефону женщине пояснили, что время упущено, и заявка уже одобрена. Однако лжеспециалист успокоила и объяснила ей, что в случае, если петрозаводчанка не хочет брать на себя долговые обязательства, у неё есть возможность погасить кредит прямо сейчас. Для этого нужно было всего лишь обналичить все деньги и перевести их на указанный счёт. Горожанка согласилась и выполнила все инструкции. Но по воле судьбы банкомат не принял несколько пятитысячных купюр, поэтому на доверчивой женщине мошенники "заработали" меньше указанной суммы – 145 тыс. рублей.

В подобной ситуации оказалась и 36-летняя жительница Кеми. Схема похожая: ей позвонили сотрудники службы безопасности банка. Сначала с ней общалась женщина, затем к диалогу присоединилось несколько мужчин. Лжеспециалисты сообщили потерпевшей, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит в размере 240 тыс. рублей. Они объяснили: якобы для того чтобы сохранить денежные средства, которыми сторонние лица хотят завладеть, необходимо повторно через интернет взять на себя долговые обязательства. Это условие заявительница выполнила. Затем её также попросили обналичить всю сумму и уже частями перевести на четыре продиктованных мобильных номера.

В обоих случаях полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. После всех проверок, будет принято процессуальное решение.