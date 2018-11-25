За сутки спасатели ликвидировали пожары в Петрозаводске и Пудоже

В Карелии горели жилой дом и неэксплуатируемая постройка

24 ноября в 15:31 пожарно-спасательные подразделения города Петрозаводск (10 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: ул. Калинина, д. 26. Пожар был ликвидирован в 15:45 .

В этот же день в 20:20 спасатели Пудожского района (6 чел., 2 ед. техники) за 10 минут потушили пожар в неэксплуатируемом строении по адресу: г. Пудож, ул. Комсомольская у д. 42.

Как сообщили в МЧС по Карелии, в указанных ЧП нет пострадавших.