За сутки спасатели ликвидировали пожары в Петрозаводске и Пудоже

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В Карелии горели жилой дом и неэксплуатируемая постройка
24 ноября в 15:31 пожарно-спасательные подразделения города Петрозаводск (10 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: ул. Калинина, д. 26. Пожар был ликвидирован в 15:45 .
В этот же день в 20:20 спасатели Пудожского района (6 чел., 2 ед. техники) за 10 минут потушили пожар в неэксплуатируемом строении по адресу: г. Пудож, ул. Комсомольская у д. 42.
Как сообщили в МЧС по Карелии, в указанных ЧП нет пострадавших.
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