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За сутки сразу три смерти от коронавируса зарегистрировано в Карелии

Новости. Общество
09:36, 01 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Всего за время пандемии COVID-19 в Карелии умерло полсотни человек, сообщили оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: скончавшиеся - две жительницы Петрозаводска – 73 и 88 лет - и 81-летний петрозаводчанин, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в Карелии умерло 50 человек, заразившихся коронавирусом.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 1 ноября составило 6704 человека. Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 113 человек. Из этого числа заболевших – 90 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 55 человек, в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск и поселок Пиндуши), в Кондопоге – 9 человек, в Пудоже – 2 человека, в Костомукше – 7 человек, в Кеми – 1 человек, в Сортавале – 9 человек, в Сегеже – 8 человек, в Суоярвском районе – 2 человека (поселки Поросозеро и Найстенъярви), в Муезерском – 2 человека, в Пряже – 7 человек, в Олонецком районе – 6 человек (Олонец – 3, поселок Ильинский – 2, поселок Ковера – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Куркиеки), в Беломорске – 1 человек.

Выздоровели – 4392, выписаны по выздоровлению за сутки 42 пациента: в Петрозаводске – 11, в Кондопожском районе – 21, в Сортавальском районе – 2, в Прионежском районе – 5, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1091,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1102,7 случая, по Северо-Западу – 1552,2.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-01 10:13:23
пожинаем результаты триумфального голосования...
однозначно
2020-11-01 11:08:27
Off, латентный. Ваша либероидная грядка выползла из бункера и с утра ныть начинаете. Прям как печенеги с половцами. :)
ники
2020-11-01 09:55:22
Сколько можно кошмарить читателей такими заставками и заметками , редакция ? Помирать что ли сами собрались? Побольше позитива .
Plant
2020-11-01 10:13:05
ники, за позитивом - на Первый канал можете сходить. Вот там позитив. :)
Zim
2020-11-01 10:32:25
Plant, +++++*
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